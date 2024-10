Giappone: Startup giapponese sviluppa giochi per risolvere problemi sociali

2 Ottobre 2024_ Una startup con sede a Singapore, Digital Entertainment Asset, sta sviluppando giochi mirati a coinvolgere anche coloro che non sono interessati ai videogiochi, con l'obiettivo di affrontare questioni sociali. Il co-fondatore e CEO Kozo Yamada ha dichiarato che la loro missione è integrare elementi di gamification per promuovere la sostenibilità e il coinvolgimento sociale. Tra i progetti in corso, spicca un gioco collaborativo con Tokyo Electric Power, che incoraggia i giocatori a segnalare problemi con i pali della luce. La notizia è stata riportata da asahi.com, evidenziando come l'innovazione nel settore dei giochi possa contribuire a risolvere sfide sociali e ambientali.