Giappone: Studenti giapponesi scoraggiati dal debole yen per studiare all'estero

10 Luglio 2024_ Il deprezzamento record dello yen sta rendendo sempre più costoso per gli studenti giapponesi studiare all'estero. Una studentessa di 22 anni dell'Università Aperta del Giappone ha dovuto rinunciare al suo sogno di studiare negli Stati Uniti a causa dei costi elevati. Anche una studentessa di 29 anni dell'Università di Sussex in Gran Bretagna sta lottando con le spese aumentate. Le università giapponesi, come la Kwansei Gakuin University, stanno cercando di offrire aiuti finanziari per contrastare il problema. Lo riporta asahi.com. Il governo giapponese ha aumentato le sovvenzioni per le borse di studio internazionali per sostenere gli studenti.