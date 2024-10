Giappone: Studio rivela preoccupazioni sulla salute mentale degli studenti universitari

19 Ottobre 2024_ Un'indagine condotta da un'organizzazione accademica giapponese ha rivelato che oltre il 40% degli studenti universitari manifesta sintomi di ansia e depressione. La ricerca ha evidenziato che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul benessere psicologico degli studenti, aumentando i livelli di stress e isolamento. Inoltre, il 30% degli intervistati ha dichiarato di non avere accesso a supporto psicologico adeguato all'interno delle università. Questi risultati sollevano preoccupazioni sulla necessità di migliorare i servizi di salute mentale per gli studenti in Giappone, come riportato da 毎日新聞. Le università giapponesi stanno ora valutando strategie per affrontare questa crisi, inclusi programmi di consulenza e attività di sensibilizzazione per promuovere il benessere mentale.