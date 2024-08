Giappone: Takai Sanae annuncia la sua candidatura per la leadership del Partito Liberal Democratico

21 Agosto 2024_ Takai Sanae, attuale Ministro per la Sicurezza Economica del Giappone, ha confermato la sua intenzione di candidarsi alla leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) in vista delle elezioni del 12 settembre 2024. Durante un incontro con i sostenitori, Takai ha espresso il suo impegno a lavorare per costruire un Giappone forte e ha invitato i membri del partito a unirsi a lui nella competizione. Si prevede che Takai ottenga il supporto necessario da almeno 20 raccomandatori, con una dichiarazione ufficiale attesa per la prossima settimana. Takai, già candidata nel 2021, ha ricevuto un significativo sostegno tra i membri del Parlamento, posizionandosi come una figura chiave nel panorama politico giapponese. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'importanza della sua candidatura per il futuro del LDP e della politica giapponese.