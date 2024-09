Giappone: Tanaka Makiko critica i candidati alla leadership del Partito Liberal Democratico

16 Settembre 2024_ Tanaka Makiko, figlia dell'ex primo ministro Tanaka Kakuei e prima donna a ricoprire il ruolo di ministro degli Esteri giapponese, ha espresso forti critiche sui candidati alla leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) in vista delle elezioni del 2024. Secondo Tanaka, molti dei candidati non comprendono la gravità e la responsabilità del ruolo di primo ministro, definendoli 'debole' e 'inadeguati'. Ha sottolineato l'importanza di avere leader capaci di affrontare le sfide globali e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. La fonte di queste dichiarazioni è ntv.co.jp. Tanaka ha anche menzionato la necessità di un'analisi approfondita delle attuali problematiche politiche, come la riforma fiscale e le politiche energetiche, per garantire un futuro stabile al Giappone.