Giappone: TATRAS presenta il pop-up store a Shinjuku con la nuova collezione autunno/inverno

17 Settembre 2024_ Il marchio italiano TATRAS inaugurerà un pop-up store presso l'Isetan Shinjuku di Tokyo dal 18 al 24 settembre 2024, presentando la sua collezione autunno/inverno 2024. La nuova linea si ispira a stili militari e da escursionismo, integrando elementi urbani per un look contemporaneo. Tra i capi in esposizione, spiccano il popolare cappotto 'Salma' e il giubbotto 'Balubra', entrambi best seller del marchio. L'evento rappresenta un'importante occasione per gli amanti della moda giapponese di scoprire l'eleganza e la funzionalità del design italiano, come riportato da vogue.co.jp. TATRAS, con sede a Milano, è noto per la sua capacità di unire stile e praticità, rendendo i suoi capi ideali per la stagione in arrivo.