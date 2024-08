Giappone: Terremoto di magnitudo 6 colpisce Miyazaki, emessa allerta tsunami

08 Agosto 2024_ Un terremoto di magnitudo 6, con epicentro nel mare di Hyuga, ha colpito la prefettura di Miyazaki, causando panico tra i residenti e l'emissione di un avviso di tsunami. Le scosse, avvertite in modo intenso, hanno provocato danni a edifici e frane in diverse aree, ma al momento non sono stati segnalati feriti gravi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. La notizia è riportata da mainichi.jp. Le prefetture di Miyazaki e Kagoshima, colpite dal sisma, sono note per la loro attività sismica, essendo situate lungo la zona di subduzione del Nankai Trough.