Giappone: Tod's nomina l'attrice Marie Iitoyo come 'Tod's Friend'

10 Settembre 2024_ Il marchio italiano Tod's ha scelto l'attrice giapponese Marie Iitoyo come nuova 'Tod's Friend'. Iitoyo ha condiviso il suo legame...

10 Settembre 2024_ Il marchio italiano Tod's ha scelto l'attrice giapponese Marie Iitoyo come nuova 'Tod's Friend'. Iitoyo ha condiviso il suo legame con il brand, ricordando come da giovane desiderasse indossare le scarpe di Tod's, ispirata dalla nonna. La giovane attrice, che parteciperà alla presentazione della collezione primavera-estate 2025 a Milano, ha elogiato l'impegno di Tod's nella creazione di calzature di alta qualità. La notizia è stata riportata da wwdjapan.com. Iitoyo, nata nel 1998 e originaria di Chiba, è anche una modella di successo e ha recitato in diverse produzioni televisive giapponesi, contribuendo a rafforzare il legame tra moda italiana e cultura giapponese.