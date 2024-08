Giappone: Tokyo denuncia l'incursione di un aereo militare cinese nel suo spazio aereo

27 Agosto 2024_ Il Giappone ha condannato un'incursione di un aereo militare cinese nel suo spazio aereo, definendola una "seria violazione" della sua sovranità. L'incidente, avvenuto lunedì mattina vicino alle Isole Danjo nel Mar Cinese Orientale, ha portato il Giappone a far decollare i suoi caccia per monitorare la situazione. Le autorità giapponesi hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle attività militari cinesi nella regione, che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. La fonte di questa notizia è japantoday.com. Il Giappone, alleato stretto degli Stati Uniti, sta intensificando le sue capacità di difesa in risposta alle crescenti tensioni con la Cina, che ha rivendicazioni territoriali in diverse aree del Mar Cinese Orientale.