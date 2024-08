Giappone: Tokyo Electric Power interrompe il recupero del combustibile nucleare a Fukushima

22 Agosto 2024_ Tokyo Electric Power ha annunciato la sospensione del test di recupero del combustibile nucleare danneggiato presso la centrale di Fukushima Daiichi, previsto per il reattore numero 2. La decisione è stata presa a causa di un errore nell'ordine di collegamento dei tubi per l'estrazione del combustibile. Non è stata fornita una tempistica per la ripresa delle operazioni, lasciando incertezze sul futuro del progetto. La centrale di Fukushima Daiichi, colpita da un grave incidente nel 2011, continua a essere al centro di sforzi di decontaminazione e recupero. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La centrale, situata nella prefettura di Fukushima, è stata teatro di uno dei più gravi disastri nucleari della storia, con conseguenze significative per la sicurezza energetica e ambientale del Giappone.