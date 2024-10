Giappone: Tokyo firma accordo per l'acquisto di gas naturale liquefatto dall'italiana Eni

06 Ottobre 2024_ Il governo giapponese ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per l'acquisto di gas naturale liquefatto (LNG) dalla compagnia energetica italiana Eni, in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza energetica. Questo accordo, che coinvolge anche il governo italiano, permetterà al Giappone di acquistare LNG attraverso l'Organizzazione giapponese per la sicurezza dei metalli e dell'energia. I dettagli riguardanti il volume e il prezzo dell'acquisto devono ancora essere definiti, mentre Eni cerca supporto da aziende giapponesi per un progetto di LNG in Mozambico. La notizia è stata riportata da japantoday.com, evidenziando l'importanza della cooperazione energetica tra Giappone e Italia in un contesto globale di incertezze. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il Giappone, che ha aumentato le importazioni di LNG dopo la crisi nucleare di Fukushima nel 2011.