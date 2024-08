Giappone: Tokyo valuta un secondo summit per la comunità asiatica a zero emissioni in Laos

05 Agosto 2024_ Il Giappone sta considerando di tenere un secondo summit della Asia Zero Emission Community (AZEC) in Laos nel mese di ottobre, in...

05 Agosto 2024_ Il Giappone sta considerando di tenere un secondo summit della Asia Zero Emission Community (AZEC) in Laos nel mese di ottobre, in concomitanza con incontri tra i leader dell'ASEAN e dei paesi partner. L'obiettivo è raggiungere un accordo con i partecipanti per accelerare gli sforzi di decarbonizzazione in Asia nei prossimi dieci anni. La AZEC comprende nove membri dell'ASEAN e l'Australia, e il summit mira a stabilire un piano dettagliato per affrontare le sfide climatiche. La notizia è stata riportata da english.kyodonews.net. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per il Giappone di rafforzare la cooperazione regionale nella lotta contro il cambiamento climatico.