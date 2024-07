Giappone: Torna l'Italia con l'evento 'Italia展' e 'Cheese and Ice Show' a Tokyo

12 Luglio 2024_ Dal 18 al 23 luglio 2024, il grande magazzino Tobu di Ikebukuro, Tokyo, ospiterà l'evento 'Italia展' insieme al 'Cheese and Ice Show'. L'Italia展 vedrà la partecipazione di 38 negozi italiani, tra cui i rinomati chef Tsutomu Ochiai e Takeo Kataoka, che presenteranno un menù collaborativo. L'evento metterà in risalto prodotti italiani come la sfogliatella al limone di Napoli e articoli di artigianato come le tovaglie di lino di Lucca. Il Cheese and Ice Show offrirà specialità come la pizza ai quattro formaggi e gelati artigianali, inclusa la granita siciliana. Lo riporta fashion-press.net. L'evento rappresenta un'importante vetrina per la cultura e la gastronomia italiana in Giappone.