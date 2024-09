Giappone: Toyo Kitchen Style celebra 90 anni con la nuova collezione di cucine ispirata all'Italia

13 Settembre 2024_ Toyo Kitchen Style ha presentato la sua nuova collezione di cucine "Spiga Tre", in occasione del 90° anniversario dell'azienda,...

13 Settembre 2024_ Toyo Kitchen Style ha presentato la sua nuova collezione di cucine "Spiga Tre", in occasione del 90° anniversario dell'azienda, con sei modelli che riflettono l'arte e la cultura italiana. Tra questi, il modello "Gargano" si ispira alla bellezza del Gargano, una penisola del sud Italia, utilizzando vetro artistico veneziano per evocare i colori del paesaggio. La collezione celebra l'artigianato di alta qualità, unendo tradizione e innovazione, e rende omaggio ai maestri artigiani italiani. La notizia è stata riportata da jiji.com. Toyo Kitchen Style, fondata nel 1934, continua a innovare nel design delle cucine, collaborando con artigiani di fama mondiale per creare spazi unici e raffinati.