Giappone: Turisti in difficoltà durante il passaggio del tifone No. 10

06 Settembre 2024_ Il tifone No. 10 ha causato gravi disagi ai turisti in Giappone, lasciandoli confusi e isolati mentre cercavano informazioni sui...

06 Settembre 2024_ Il tifone No. 10 ha causato gravi disagi ai turisti in Giappone, lasciandoli confusi e isolati mentre cercavano informazioni sui trasporti. Nonostante l'esistenza di servizi di informazione multilingue, molti visitatori stranieri non sono riusciti ad accedere a notizie tempestive riguardo alle cancellazioni dei treni e alle chiusure delle stazioni. Le autorità giapponesi stanno lavorando per migliorare la comunicazione delle informazioni di emergenza, ma la sfida rimane nel raggiungere tutti i viaggiatori. La fonte di queste informazioni è asahi.com. Il tifone ha colpito in particolare l'isola di Kyushu, dove i turisti hanno segnalato difficoltà nel comprendere la gravità della situazione a causa della barriera linguistica.