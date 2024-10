Giappone: Ultimo giorno di campagna elettorale prima delle elezioni della Camera dei Rappresentanti

27 Ottobre 2024_ Oggi si conclude la campagna elettorale in Giappone in vista delle elezioni della Camera dei Rappresentanti, che si terranno domani. I principali temi di discussione includono le riforme politiche in risposta a uno scandalo di fondi neri del partito di governo e le politiche economiche per affrontare l'aumento dei prezzi. Sono 465 i seggi in palio, con quattro candidati in competizione per ottenere la maggioranza dei 233 seggi attualmente detenuti dal partito al governo. Fino al 20 ottobre, 467.000 persone hanno già votato anticipatamente, segnando una diminuzione del 17,6% rispetto alle elezioni precedenti, come riportato da 毎日新聞. Le elezioni sono cruciali per il futuro politico del Giappone, in un contesto di crescente insoddisfazione pubblica per la gestione economica.