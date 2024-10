Giappone: Un mese dopo le inondazioni, la situazione a Noto resta critica

22 Ottobre 2024_ A un mese dalle devastanti inondazioni che hanno colpito la regione di Noto, in Giappone, i lavori di recupero e ripristino sono ancora lontani dal concludersi. Le forti piogge hanno causato danni significativi alle infrastrutture locali, rendendo difficile la vita quotidiana per i residenti. Le autorità stanno lavorando per fornire assistenza e supporto alle comunità colpite, ma le sfide rimangono elevate. La situazione attuale evidenzia la necessità di un intervento tempestivo e coordinato per affrontare le conseguenze di questo disastro naturale. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le inondazioni nella regione di Noto, nota per la sua bellezza naturale e il patrimonio culturale, hanno sollevato preoccupazioni sulla resilienza delle infrastrutture locali di fronte ai cambiamenti climatici.