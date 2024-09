Giappone: Un'indagine rivela la disponibilità degli giapponesi ad aiutare chi è in difficoltà

05 Settembre 2024_ Un sondaggio condotto da Dream Planning ha rivelato che quasi il 90% dei giapponesi è disposto ad aiutare le persone in...

05 Settembre 2024_ Un sondaggio condotto da Dream Planning ha rivelato che quasi il 90% dei giapponesi è disposto ad aiutare le persone in difficoltà. La ricerca, che ha coinvolto 500 partecipanti, ha mostrato che la maggior parte delle persone si sente motivata a offrire assistenza, ma alcuni esprimono preoccupazioni riguardo a possibili malintesi o conseguenze negative. Inoltre, il sondaggio ha esaminato le dinamiche della comunicazione tra amici, rivelando che molti giapponesi tendono a essere più ascoltatori che parlatori. La fonte di questa notizia è mainichi.jp. Dream Planning è un'azienda giapponese che si occupa di risolvere problemi legati al settore immobiliare e ha lanciato il sito URUHOME per fornire supporto in questo ambito.