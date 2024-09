Giappone: Uniqlo supera i 2500 negozi e apre un punto vendita a Roma Termini

12 Settembre 2024_ Uniqlo ha annunciato di aver superato i 2500 negozi in tutto il mondo, con un'espansione significativa in Europa, inclusa l'apertura di un nuovo store a Roma, presso la stazione Termini. Questo negozio rappresenta il primo punto vendita all'interno di una stazione ferroviaria per il marchio giapponese in Europa, sottolineando l'importanza del mercato italiano. La catena prevede di aprire oltre 20 nuovi negozi in Europa, Nord America e Asia, continuando a promuovere il concetto di 'LifeWear', che mira a migliorare la vita quotidiana delle persone. La notizia è stata riportata da fashionsnap.com. Uniqlo, noto per i suoi capi di abbigliamento funzionali e accessibili, sta rafforzando la sua presenza in Italia, un mercato chiave per la moda europea.