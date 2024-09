Giappone: Università di Tokyo aumenta le tasse universitarie dopo 20 anni

24 Settembre 2024_ L'Università di Tokyo ha annunciato un aumento delle tasse universitarie di circa 100.000 yen a partire dall'anno accademico 2025, segnando il primo incremento in due decenni. La prestigiosa università nazionale ha dichiarato di essere impegnata a migliorare continuamente l'ambiente educativo per gli studenti attuali e futuri. Questo aumento delle tasse è parte di un piano più ampio per garantire risorse finanziarie necessarie per il miglioramento delle strutture e dei servizi. Altre università giapponesi potrebbero seguire l'esempio dell'Università di Tokyo. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando le sfide finanziarie che le istituzioni educative giapponesi stanno affrontando. L'Università di Tokyo è una delle più rinomate del Giappone, nota per la sua eccellenza accademica e per la formazione di leader nel paese.