Giappone: Valentino presenta la sua collezione a Tokyo con un pop-up esclusivo

25 Ottobre 2024_ Valentino ha aperto un pop-up store presso l'Isetan Shinjuku di Tokyo, disponibile fino al 29 ottobre 2024. L'evento presenta la collezione 'Avant Les Débuts' di Alessandro Michele, con una selezione di abbigliamento, borse e accessori per uomo e donna. La modella Mori Kaho ha partecipato all'inaugurazione, indossando capi della nuova collezione, tra cui un elegante mini dress in organza. La notizia è stata riportata da magmoe.com, evidenziando l'influenza della moda italiana in Giappone. Questo pop-up rappresenta un'importante opportunità per i fashionisti giapponesi di scoprire l'eleganza e la creatività del marchio italiano.