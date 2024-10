Giappone: Venchi presenta la collezione natalizia 2024 ispirata all'arte italiana

29 Ottobre 2024_ Venchi, storica cioccolateria italiana con oltre 140 anni di storia, lancerà la sua collezione natalizia 2024 a partire dal 1° novembre nei negozi giapponesi. La nuova collezione, disegnata dall'illustratrice Anna Higgie, presenta motivi festivi come renne e fiocchi di neve, evocando un'atmosfera nostalgica e classica. Tra i prodotti in evidenza ci sono diversi tipi di calendari dell'Avvento e una varietà di confezioni regalo, tutte pensate per rendere speciale il periodo delle festività. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, sottolineando l'apprezzamento per la tradizione dolciaria italiana anche in Giappone. Venchi continua a espandere la sua presenza internazionale, portando il gusto autentico del cioccolato italiano in tutto il mondo.