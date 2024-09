Giappone: Vendita record per una Ferrari all'asta online del fisco giapponese

06 Settembre 2024_ Il 6 settembre 2024, il Tokyo National Tax Agency ha annunciato che una Ferrari, prestigioso marchio automobilistico italiano, è stata venduta all'asta online per circa 94,3 milioni di yen, stabilendo un nuovo record per le vendite di beni non immobiliari. Questo evento rappresenta la cifra più alta mai raggiunta in un'asta di questo tipo in Giappone, evidenziando l'attrattiva dei marchi di lusso italiani nel mercato giapponese. La Ferrari, simbolo di eccellenza e design italiano, continua a suscitare interesse tra i collezionisti e gli appassionati di auto nel Paese del Sol Levante. La notizia è stata riportata da nordot.app, sottolineando l'importanza del marchio italiano nel contesto giapponese. La vendita di questa auto di lusso dimostra come l'Italia continui a influenzare il mercato automobilistico globale, attirando l'attenzione anche in Giappone.