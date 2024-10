Giappone: Versace lancia la nuova collezione di orologi Mosaic

18 Ottobre 2024_ Il marchio di moda italiano Versace, attraverso il suo distributore giapponese Ueni Boeki, presenta la nuova collezione di orologi 'Versace Mosaic' il 18 ottobre 2024. Questa collezione autunno-inverno 2024 si ispira ai design iconici delle collezioni di moda Versace, combinando elementi classici e contemporanei in un'innovativa proposta di stile. Gli orologi presentano dettagli unici come il motivo geometrico a mosaico e simboli distintivi del brand, come la Medusa e il Greca. La notizia è stata riportata da bunshun.jp, evidenziando l'influenza della moda italiana nel mercato giapponese. Gli orologi saranno disponibili in esclusiva presso l'online store e le boutique Versace in Giappone.