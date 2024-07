Giappone: Visita del Ministro Kamikawa al Porto di Gioia Tauro

16 Luglio 2024_ La Ministra degli Affari Esteri del Giappone, Kamikawa Yoko, ha visitato il Porto di Gioia Tauro in Italia durante la sua partecipazione al G7 Trade Ministers' Meeting. Accompagnata da Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia, Kamikawa ha osservato le attrezzature per la sicurezza e l'efficienza delle spedizioni. Tajani ha illustrato l'importanza del porto per l'iniziativa di supporto a Gaza, 'Food for Gaza'. Kamikawa ha sottolineato il ruolo cruciale del porto per la catena di approvvigionamento globale e per il Giappone, che dipende fortemente dal trasporto marittimo. Lo riporta mofa.go.jp. La visita ha evidenziato la cooperazione tra Italia e Giappone nel contesto delle infrastrutture logistiche globali.