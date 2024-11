Giappone: Wakayama adotta tre dichiarazioni per la riforma del lavoro

11 Novembre 2024_ La prefettura di Wakayama ha firmato il 8 novembre 2024 un accordo per sostenere tre iniziative di riforma del lavoro, diventando la prima in Giappone a farlo simultaneamente. Le dichiarazioni includono il '100% di congedo di paternità per gli uomini', l' 'intervallo di lavoro' e il 'supporto al reinserimento delle donne nel lavoro'. Queste misure mirano a migliorare l'ambiente lavorativo e a promuovere la parità di genere, con l'obiettivo di aumentare la produttività e la creatività dei dipendenti. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. Wakayama, con una popolazione di circa 884.627 abitanti, è nota per le sue industrie agricole e manifatturiere e sta cercando di affrontare le sfide demografiche e lavorative attraverso queste iniziative.