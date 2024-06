Giappone: Wondertable lancia la collezione estiva di regali gourmet con prodotti italiani

27 Giugno 2024_ La società giapponese Wondertable ha annunciato il lancio della sua collezione estiva di regali gourmet attraverso il sito Wondertable Mall. Tra i prodotti offerti, spiccano articoli di alta qualità come il burro al tartufo dell'Umbria e le pizze con mozzarella di bufala di Obicà Mozzarella Bar. Questi prodotti italiani sono stati selezionati per offrire un'esperienza culinaria di lusso, perfetta per i regali estivi. La collezione include anche set di carne e altri prodotti gourmet, ideali per celebrare l'estate con stile. Lo riporta il sito 30min.jp. Wondertable, con sede a Tokyo, è nota per la sua attenzione alla qualità e alla selezione di prodotti esclusivi.