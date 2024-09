Giappone: Yamashiro collabora con SIDI per il mercato delle moto

02 Settembre 2024_ La società giapponese Yamashiro, specializzata nel commercio di motociclette, ha annunciato una nuova partnership con l'italiana SIDI Sport s.r.l., nota per le sue calzature tecniche per motociclisti. Questa collaborazione mira a introdurre sul mercato giapponese prodotti di alta qualità, combinando l'innovazione giapponese con il design italiano. SIDI, con sede in Italia, è rinomata per la sua attenzione ai dettagli e alla sicurezza, elementi fondamentali per gli appassionati di motociclismo. La notizia è stata riportata da newscollect.jp, evidenziando l'importanza della sinergia tra le due aziende per promuovere la cultura motociclistica in Giappone. La partnership rappresenta un passo significativo per Yamashiro, che punta a espandere la propria offerta con prodotti di eccellenza italiana.