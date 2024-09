3 Settembre 2024_ Yamazaki Mari, artista e scrittrice giapponese, è stata ospite dell'intervista "Essenza della vita" organizzata da Magniflex, un noto marchio di materassi italiano. Durante l'intervista, ha condiviso la sua esperienza di vita a Firenze, dove ha vissuto per 11 anni, approfondendo la sua passione per la pittura e la storia dell'arte. Mari ha discusso anche dell'importanza del sonno e del relax, sottolineando come i prodotti Magniflex siano parte della sua vita quotidiana sia in Italia che in Giappone. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando il forte legame culturale tra Giappone e Italia. Magniflex, fondato vicino a Firenze nel 1962, è un leader mondiale nel settore dei materassi e promuove il benessere attraverso i suoi prodotti innovativi.