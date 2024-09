Giappone: Yen in rialzo contro il dollaro, raggiunto il livello più alto in 14 mesi

16 Settembre 2024_ Nella giornata di lunedì 16 settembre, il valore dello yen giapponese è aumentato rispetto al dollaro, toccando un picco di 139 yen per dollaro, il livello più alto in oltre un anno. Questo apprezzamento è stato alimentato dalle aspettative di un possibile significativo abbassamento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, previsto per il 17 e 18 settembre. Negli ultimi due mesi, il cambio ha registrato un incremento di oltre 20 yen, passando da 161 yen per dollaro a 139 yen. La situazione attuale riflette un cambiamento nel mercato valutario, dove gli investitori stanno preferendo acquistare yen a causa della riduzione del differenziale dei tassi d'interesse tra Giappone e Stati Uniti. La notizia è riportata da 毎日新聞. L'andamento del cambio yen-dollaro è cruciale per l'economia giapponese, influenzando le esportazioni e la competitività delle aziende nipponiche sui mercati internazionali.