Giappone: Yen in rialzo, preoccupazioni per le esportazioni

28 Settembre 2024_ Il mercato dei cambi giapponese ha registrato un significativo apprezzamento dello yen, che ha toccato temporaneamente il valore di 142 yen per dollaro. Gli esperti avvertono che questo rafforzamento potrebbe avere ripercussioni negative sulle performance delle aziende esportatrici giapponesi, rendendo i loro prodotti meno competitivi sui mercati internazionali. Le aziende che dipendono dalle esportazioni potrebbero affrontare sfide economiche a causa di questo cambiamento nei tassi di cambio. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. L'andamento dello yen è un tema cruciale per l'economia giapponese, che si basa fortemente sulle esportazioni per la crescita economica.