Giappone: Yen tocca il minimo storico degli ultimi 38 anni

27 Giugno 2024_ Il 26 giugno, il mercato dei cambi ha visto il valore dello yen giapponese scendere a 160,70 yen per dollaro, il livello più basso dal dicembre 1986. Questo calo è stato influenzato dalle dichiarazioni di Michelle Bowman, membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, che ha escluso una riduzione dei tassi di interesse a breve termine. La differenza dei tassi di interesse tra Giappone e Stati Uniti ha accelerato la vendita di yen e l'acquisto di dollari. Anche il valore dello yen rispetto all'euro ha toccato il minimo storico di 171,70 yen per euro. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. La situazione ha avuto ripercussioni anche sul mercato azionario di Tokyo, con le azioni delle principali case automobilistiche in calo.