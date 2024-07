Giappone: Yuriko Koike rieletta governatrice di Tokyo per la terza volta

7 Luglio 2024_ Yuriko Koike, attuale governatrice di Tokyo, è stata rieletta per un terzo mandato consecutivo nelle elezioni tenutesi il 7 luglio...

7 Luglio 2024_ Yuriko Koike, attuale governatrice di Tokyo, è stata rieletta per un terzo mandato consecutivo nelle elezioni tenutesi il 7 luglio 2024. Koike, 71 anni, ha ottenuto il sostegno degli elettori grazie alle sue politiche di supporto alle famiglie e al miglioramento del sistema sanitario. Al secondo posto si è classificato Shinji Ishimaru, ex sindaco di Akitakata, superando l'ex senatrice Renho Murata. Koike ha dichiarato di aver ricevuto un mandato per continuare le riforme. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. La rielezione di Koike riflette la fiducia dei cittadini nelle sue capacità di leadership e gestione della città.