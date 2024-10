Giappone: Zoff lancia una nuova campagna pubblicitaria con i campioni di pallavolo giapponesi legati all'Italia

04 Ottobre 2024_ Il marchio giapponese di occhiali Zoff ha avviato una nuova campagna pubblicitaria intitolata "Zoff meets 石川兄妹", con i celebri pallavolisti Yuki e Mayu Ishikawa, che dal 4 ottobre 2024 sarà trasmessa in tutto il Giappone. Yuki Ishikawa, considerato uno dei migliori giocatori di pallavolo del Giappone, gioca attualmente nella Serie A italiana, mentre sua sorella Mayu ha fatto il suo debutto nella stessa lega nel 2023, diventando la più giovane giocatrice giapponese a farlo. La campagna pubblicitaria presenta i due atleti che indossano occhiali e occhiali da sole Zoff, mentre si cimentano in frasi in italiano, sottolineando il loro legame con l'Italia. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp. La campagna include anche pubblicità su riviste e mezzi di trasporto, evidenziando l'importanza della moda e dello stile nella vita quotidiana degli atleti.