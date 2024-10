Hong Kong: Bar Leone conquista il secondo posto nella classifica mondiale dei migliori bar

23 Ottobre 2024_ Bar Leone, situato nel distretto centrale di Hong Kong e gestito dal famoso bartender italiano Lorenzo Antinori, ha ottenuto il secondo posto nella classifica 2024 dei World's 50 Best Bars. Questo bar, che si distingue per i suoi cocktail innovativi come l'Olive Oil Sour e varianti del Negroni, è anche il primo nuovo bar a conquistare il primo posto nella lista dei 50 migliori bar dell'Asia. La classifica è stata rivelata durante una cerimonia a Madrid, dove il bar messicano Handshake Speakeasy ha ottenuto il primo posto. La notizia, che celebra l'eccellenza della mixology italiana a Hong Kong, è stata riportata da scmp.com. Bar Leone rappresenta un importante punto di riferimento per la cultura del cocktail nella città, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Hong Kong.