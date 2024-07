Hong Kong: Carna steakhouse celebra la cucina toscana con una serata dedicata alle bistecche italiane

24 Luglio 2024_ Carna steakhouse, situata al Mondrian Hotel di Hong Kong, ospiterà il 31 luglio una serata speciale dedicata alle bistecche di alta qualità provenienti dalla Toscana, Italia. L'evento, noto come Panzano Night, offre un'esperienza gastronomica che include piatti come la bistecca alla fiorentina e salsicce piccanti, preparati secondo la tradizione italiana. I partecipanti potranno gustare anche un tiramisù finale e un pacchetto di vini italiani in abbinamento, per un'esperienza culinaria completa. La notizia è riportata da afoodieworld.com. Carna è gestita da Dario Cecchini, un famoso macellaio toscano, noto per la sua maestria nella lavorazione della carne e per il suo ristorante a Panzano, in Toscana.