Hong Kong: Casa Sophia Loren celebra la cucina italiana a Wan Chai

25 Luglio 2024_ Il celebre edificio di Wan Chai, noto come 和昌大押, è stato recentemente ribattezzato in onore della leggendaria attrice italiana Sophia Loren. Al suo interno, il ristorante Casa Sophia Loren offre un'esperienza culinaria che spazia dalla pizza napoletana a piatti di pesce raffinati, tutti ispirati alla tradizione gastronomica italiana. Il ristorante, progettato dallo studio italiano MAG, presenta un ambiente romantico con decorazioni che richiamano il blu del Mediterraneo, perfetto per cene romantiche. La notizia è stata riportata da esquirehk.com. Questo nuovo locale rappresenta un'importante aggiunta alla scena gastronomica di Hong Kong, portando un pezzo d'Italia nel cuore della città.