07 Agosto 2024_ Don Alfonso 1890, un ristorante di lusso situato all'interno del Palazzo Versace Macau, offre un'esperienza culinaria straordinaria grazie alla maestria del Chef Federico Pucci. Il menu celebra la ricca tradizione gastronomica del sud Italia, utilizzando ingredienti freschi provenienti dalla fattoria Le Peracciole, di proprietà della storica famiglia Iaccarino. Ogni piatto è una fusione di sapori autentici e innovativi, come il Filetto in Crosta di Pane e il Tiramisu reinterpretato, che riflettono l'arte culinaria italiana. La notizia è riportata da scmp.com. Questo ristorante non è solo un luogo di ristorazione, ma un viaggio sensoriale che unisce la tradizione italiana con l'opulenza del design Versace.