Hong Kong: Evento esclusivo di Salvatore Ferragamo con JESSICA e JES Network

6 Luglio 2024_ Il 22 giugno, il marchio italiano di lusso Salvatore Ferragamo ha collaborato con 《旭茉JESSICA》 e JES Network per un evento esclusivo presso il flagship store di Canton Road a Hong Kong. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di ammirare in anteprima la collezione pre-autunnale 2024 e prodotti in edizione limitata, godendo di un'esperienza di shopping privata e lussuosa. La collezione, che fonde fantasia e realtà, è stata presentata dal direttore creativo Maximilian Davis, che ha sottolineato il desiderio di creare capi confortevoli e vivaci. L'evento ha incluso anche consigli di moda da parte del Managing Editor di 《旭茉JESSICA》, Mr. Sol So, e attività come un laboratorio di fiori e un raffinato tè pomeridiano. Lo riporta jessicahk.com. L'iniziativa ha rafforzato i legami tra il marchio italiano e il pubblico di Hong Kong, celebrando l'eccellenza artigianale e lo stile contemporaneo di Ferragamo.