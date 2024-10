Hong Kong: Ferragamo celebra il 70° anniversario delle Ballerina con eventi esclusivi

25 Ottobre 2024_ La maison italiana Ferragamo ha dato il via a un mese di celebrazioni per il 70° anniversario delle sue iconiche ballerine a Hong...

25 Ottobre 2024_ La maison italiana Ferragamo ha dato il via a un mese di celebrazioni per il 70° anniversario delle sue iconiche ballerine a Hong Kong, con eventi che si svolgeranno fino al 4 novembre. Il Ballerina Month include una serie di attività, tra cui una festa di apertura che ha visto la partecipazione di celebrità del cinema di Hong Kong, tutte vestite con le ultime creazioni del marchio. La boutique di Ferragamo a Harbour City è stata trasformata in un micro cinema, richiamando l'atmosfera delle storiche sale italiane, e ospiterà eventi che celebrano l'arte della danza e la tradizione calzaturiera italiana. La notizia è stata riportata da scmp.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama della moda di Hong Kong. Ferragamo, noto per il suo legame con il mondo del balletto, continua a unire eleganza e arte attraverso le sue creazioni.