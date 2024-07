Hong Kong: Ferrari lancia la 12Cilindri con edizione speciale per collezionisti

21 Luglio 2024_ Ferrari ha presentato a Hong Kong la sua nuova supercar a due posti, la 12Cilindri, dotata di un motore V12 da 6496 cc. La vettura, che può raggiungere i 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 340 km/h, è stata accolta con grande entusiasmo dai collezionisti locali. Per il mercato di Hong Kong, Ferrari ha creato una speciale edizione 'Mountain and Sea' con colori esclusivi che rappresentano il paesaggio locale. La produzione di questa edizione sarà limitata a soli 12 esemplari, aumentando così il suo valore collezionistico. Lo riporta hk01.com. La 12Cilindri continua la tradizione delle iconiche V12 di Ferrari, che risale al 1948 con la 166 Inter.