Hong Kong: FIAT e Abarth tornano nel mercato automobilistico di Hong Kong

18 Ottobre 2024_ La compagnia 意鋰駿汽車有限公司 ha annunciato una partnership con Stellantis per riportare i marchi italiani FIAT e Abarth nel vivace mercato automobilistico di Hong Kong. Questa collaborazione segna il ritorno di due icone italiane, simboli di stile e prestazioni, e rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione di Stellantis nella regione Asia-Pacifico. FIAT, noto per il suo design che incarna la 'Dolce Vita', e Abarth, famoso per le sue auto sportive ad alte prestazioni, promettono di riaccendere l'interesse per le automobili italiane tra i consumatori locali. La notizia è stata riportata da car1.hk. L'amministratore delegato di FIAT e Abarth a Hong Kong ha espresso entusiasmo per questa opportunità, sottolineando l'impegno a offrire prodotti iconici e servizi di alta qualità ai clienti.