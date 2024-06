Hong Kong: Gelaterie italiane conquistano la città

28 Giugno 2024_ Con l'arrivo dell'estate, Hong Kong si arricchisce di nuove gelaterie italiane che offrono un'ampia gamma di delizie fredde. Tra queste, Messina, originaria della Sicilia, si distingue per il suo gelato artigianale con 35 gusti principali e 5 esclusivi per Hong Kong. Anche Venchi, noto marchio italiano di cioccolato e gelato, offre oltre 90 ricette nel suo negozio di Lee Gardens Two. Questi luoghi, insieme ad altre gelaterie locali, rappresentano un punto di riferimento per chi cerca un rinfresco di qualità. Lo riporta thebeat.asia. La presenza di questi marchi italiani sottolinea l'influenza della cultura gastronomica italiana a Hong Kong.