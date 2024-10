Hong Kong: Giorgio Armani inaugura il suo più grande store a Kowloon

25 Ottobre 2024_ Giorgio Armani ha aperto un nuovo e lussuoso negozio a Kowloon, il più grande del brand a Hong Kong, estendendosi su 962 metri quadrati. Il boutique, situato su Canton Road in Harbour City, offre un'esperienza di shopping esclusiva, con interni curati e una vasta gamma di collezioni, tra cui abbigliamento, accessori e gioielli. Per la prima volta, il negozio presenta anche un angolo dedicato alla bellezza e una sezione VIP per donne, garantendo un'esperienza personalizzata. La nuova apertura include la collezione Giorgio Armani x KITH, che unisce il lusso senza tempo di Armani con l'estetica contemporanea di KITH, come riportato da prestigeonline.com. Questo store rappresenta un importante passo per il marchio italiano, consolidando la sua presenza nel mercato asiatico e offrendo un assaggio della raffinatezza italiana a Hong Kong.