13 Agosto 2024_ Il Festival delle Arti di Hong Kong del 2025 presenterà l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, che aprirà l'evento con un programma dedicato a Rossini e Mendelssohn. Questo prestigioso teatro italiano, noto per la sua lunga storia e per la connessione con il compositore Gioacchino Rossini, è attualmente in fase di ristrutturazione. Il festival includerà anche altre performance di alto profilo, come l'interpretazione di "Carmen" di Bizet e un tributo a Rudolf Nureyev. La notizia è stata riportata da scmp.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama artistico di Hong Kong. Il festival si svolgerà dal 28 febbraio al 1 marzo 2025, promettendo un'esperienza culturale ricca e variegata.