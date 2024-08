Hong Kong: Il governo promuove lo sport tra i giovani con un summit dedicato

11 Agosto 2024_ Il leader di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che la città è un luogo ideale per i giovani atleti durante un summit giovanile, sottolineando l'importanza delle strutture sportive e del supporto governativo. Lee, accompagnato dalla medaglia d'oro olimpica Vivian Kong, ha evidenziato le opportunità educative e sportive offerte dalle scuole e università locali. Kong ha parlato dell'importanza della salute mentale per gli atleti, mentre Lee ha annunciato piani per costruire nuove strutture sportive e migliorare quelle esistenti. Oltre 10.000 persone hanno partecipato ai programmi sportivi della città nell'ultimo anno, come riportato da Sunday Morning Post. Il summit ha visto la partecipazione di centinaia di giovani e rappresentanti del settore sportivo ed educativo, evidenziando l'impegno di Hong Kong nel formare futuri campioni.