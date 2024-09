Hong Kong: K11 Musea espande il suo spazio per i marchi di lusso con l'arrivo di Prada

21 Settembre 2024_ Il centro commerciale K11 Musea, di proprietà di New World Development, raddoppierà lo spazio di sette marchi di lusso, superando i 30.000 piedi quadrati, in vista dell'apertura di un negozio Prada. Tra i marchi che ristruttureranno le loro boutique ci sono nomi prestigiosi come Audemars Piguet, Balenciaga, Brunello Cucinelli, Loewe, Saint Laurent e Van Cleef & Arpels. L'arrivo di Prada, un'icona del lusso italiano, rappresenta un importante passo per il centro commerciale, che ha registrato un aumento delle vendite del 30% e un incremento del 10% nelle vendite ai turisti. La notizia è riportata da hk.fashionnetwork.com. K11 Musea, situato nel Victoria Dockside, è un punto di riferimento culturale che ha ospitato eventi di moda di alto profilo, contribuendo a rivitalizzare il settore retail di Hong Kong.