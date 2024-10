Hong Kong: La 16ª edizione del Salone Internazionale del Vino si prepara a stupire con le eccellenze italiane

21 Ottobre 2024_ Il 7 novembre 2024 avrà inizio la 16ª edizione del Salone Internazionale del Vino a Hong Kong, un evento che riunirà oltre 600 espositori provenienti da 20 paesi, tra cui l'Italia. L'evento, organizzato dalla Hong Kong Trade Development Council, offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare una vasta gamma di vini e specialità gastronomiche, con particolare attenzione ai prodotti italiani, come il vino rosso 760 proveniente da una cantina situata su un vulcano in Italia. La riduzione delle tasse sui liquori, recentemente annunciata, è vista come un'opportunità per stimolare il commercio di vini di alta gamma e attrarre un pubblico più ampio. La manifestazione culminerà con una giornata aperta al pubblico il 9 novembre, dove i partecipanti potranno assaporare vini esclusivi non disponibili sul mercato. La notizia è riportata da am730.com.hk. Questo evento rappresenta un'importante vetrina per le eccellenze vinicole italiane, contribuendo a rafforzare i legami commerciali tra Hong Kong e l'Italia.