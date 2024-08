Hong Kong: La cucina napoletana di Sophia Loren arriva in città

07 Agosto 2024_ Hong Kong accoglie il nuovo ristorante Casa Sophia Loren, dedicato alla celebre attrice italiana, situato in un edificio storico a Wan Chai. Il ristorante, che fa parte di un progetto più ampio che include diverse aree tematiche, offre un'esperienza culinaria che celebra la tradizione gastronomica di Napoli, con un focus particolare sui frutti di mare. La chef Valentino Ugolino, con esperienza presso ristoranti di alta classe, porta in tavola piatti che riflettono l'autenticità della cucina italiana, mentre il locale offre anche musica dal vivo per un'esperienza completa. La notizia è riportata da harpersbazaar.com.hk. Questo nuovo spazio non solo arricchisce l'offerta gastronomica di Hong Kong, ma celebra anche la cultura e la cucina italiana, rendendo omaggio a una delle icone del cinema mondiale.