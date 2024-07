Hong Kong: Lorence & Co. rilancia la cucina italiana con eventi e prodotti di qualità

4 Luglio 2024_ Lorence & Co., uno dei principali distributori di alimenti italiani a Hong Kong, ha intensificato i suoi sforzi per rivitalizzare il...

4 Luglio 2024_ Lorence & Co., uno dei principali distributori di alimenti italiani a Hong Kong, ha intensificato i suoi sforzi per rivitalizzare il settore della ristorazione locale. La società ha recentemente organizzato un evento di lancio di prodotti che ha visto la partecipazione dell'élite gastronomica di Hong Kong. Durante l'evento, sono stati presentati piatti innovativi di fusione sino-italiana e workshop dedicati ai prodotti italiani. Tra i marchi italiani presenti, spiccano Olitalia, Rustichella d'Abruzzo, Ciao, Kbirr, Sori, Giuseppe Cremonini, La Rustichella, Armando e Masiello. Lo riporta thestandard.com.hk. Lorence & Co. mira a consolidare la reputazione di Hong Kong come 'Capitale Culinaria del Mondo' attraverso la promozione della cultura gastronomica italiana.